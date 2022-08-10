Россияне обстреляли Никопольский район: людей просят оставаться в укрытиях

Российские оккупанты вечером 10 августа обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Местных жителей просят не рисковать жизнью и оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Глава районной военной администрации призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Евтушенко подчеркнул, что есть риск повторных обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Прилетело по территории одной из громад, масштабы выясняют", - отметил чиновник.

Напомним, 10 августа российские захватчики дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. По жилым кварталам было направлено 80 реактивных снарядов.

Президент Владимир Зеленский заверил, что украинские защитники не оставят без ответа атаку оккупантов, в результате которой погибло по меньшей мере 13 человек.

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