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Россияне обстреляли Никопольский район: людей просят оставаться в укрытиях

Фото: Россияне обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 10 августа обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Местных жителей просят не рисковать жизнью и оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прилетело по территории одной из громад, масштабы выясняют", - отметил чиновник.

Глава районной военной администрации призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Евтушенко подчеркнул, что есть риск повторных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Напомним, 10 августа российские захватчики дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. По жилым кварталам было направлено 80 реактивных снарядов.

Президент Владимир Зеленский заверил, что украинские защитники не оставят без ответа атаку оккупантов, в результате которой погибло по меньшей мере 13 человек.

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