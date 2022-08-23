ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли Нікополь. Мешканців попереджають про нові можливі атаки

Новость на русском →
Нікополь, Вівторок 23 серпня 2022 12:42
Росіяни обстріляли Нікополь. Мешканців попереджають про нові можливі атаки Фото: російські війська 23 серпня обстріляли Нікополь (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ та ствольної артилерії. Мешканців територій на березі Каховського водосховища попереджають про можливі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Друзі, ординці привітали місто Нікополь з Днем прапора обстрілявши його територію зі ствольної артилерії та РСЗВ. Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища)", - написав Євтушенко.

Він закликав мешканців уникати перебування в місцях масових скупчень, на відкритих майданчиках та поруч з об'єктами інфраструктури впродовж 23, 24, 25 серпня.

"Прибережні території (міста, села, селища) люди - залиште вулиці!" - додав згодом Євтушенко у своєму Telegram.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на 23 серпня також вдарила по Дніпропетровській області. Окупанти артилерією і "Ураганами" накрили два райони - Криворізький і Нікопольський.

Додамо, нещодавно стало відомо про вибухи у Дніпрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь РСЗО
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії