Россияне обстреляли Николаев: есть раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича .

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом", - написал он.

Напомним, сегодня в Николаеве прогремели взрывы, а почти через 10 минут после этого в области была объявлена воздушная тревога.

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