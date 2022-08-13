Росіяни обстріляли Миколаїв: є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві пролунали вибухи, а майже через 10 хвилин після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

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