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Россияне обстреляли населенные пункты под Запорожьем из артиллерии

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Запорожская область, Вторник 09 августа 2022 17:59
Россияне обстреляли населенные пункты под Запорожьем из артиллерии Иллюстративное фото: россияне обстреляли населенные пункты под Запорожьем из артиллерии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожского района при помощи артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского главы Запорожья Анатолия Куртева в Facebook.

"Насчет громких звуков, которые сегодня были слышны в Запорожье. По предварительной информации, это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района", - рассказал Куртев.

При этом он отметил, что в городе сейчас все спокойно и чрезвычайных ситуаций не наблюдалось.

Напомним, ранее стало известно, что войска России в ночь на 9 августа снова нанесли ракетные удары по Николаеву и области. В одном из сел региона повреждены жилые дома.

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