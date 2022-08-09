Россияне обстреляли населенные пункты под Запорожьем из артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского главы Запорожья Анатолия Куртева в Facebook .

"Насчет громких звуков, которые сегодня были слышны в Запорожье. По предварительной информации, это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района", - рассказал Куртев.

При этом он отметил, что в городе сейчас все спокойно и чрезвычайных ситуаций не наблюдалось.