Россияне обстреляли населенные пункты под Запорожьем из артиллерии
Российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожского района при помощи артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского главы Запорожья Анатолия Куртева в Facebook.
"Насчет громких звуков, которые сегодня были слышны в Запорожье. По предварительной информации, это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района", - рассказал Куртев.
При этом он отметил, что в городе сейчас все спокойно и чрезвычайных ситуаций не наблюдалось.
Напомним, ранее стало известно, что войска России в ночь на 9 августа снова нанесли ракетные удары по Николаеву и области. В одном из сел региона повреждены жилые дома.
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