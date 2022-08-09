Росіяни обстріляли населені пункти під Запоріжжям з артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о. міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва в Facebook .

"Щодо гучних звуків, які сьогодні були чутні в Запоріжжі. За попередньою інформацією, це була робота ворожої ствольної артилерії по декількох населених пунктах Запорізького району", - розповів Куртєв.

При цьому він зазначив, що в місті зараз все спокійно і надзвичайних ситуацій не спостерігалося.