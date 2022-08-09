Росіяни обстріляли населені пункти під Запоріжжям з артилерії
Російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізького району за допомогою артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о. міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва в Facebook.
"Щодо гучних звуків, які сьогодні були чутні в Запоріжжі. За попередньою інформацією, це була робота ворожої ствольної артилерії по декількох населених пунктах Запорізького району", - розповів Куртєв.
При цьому він зазначив, що в місті зараз все спокійно і надзвичайних ситуацій не спостерігалося.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що війська Росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. В одному з сіл регіону пошкоджено житлові будинки.
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