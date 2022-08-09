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Росіяни обстріляли населені пункти під Запоріжжям з артилерії

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Запорізька область, Вівторок 09 серпня 2022 17:59
Росіяни обстріляли населені пункти під Запоріжжям з артилерії Ілюстративне фото: росіяни обстріляли населені пункти під Запоріжжям з артилерії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізького району за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о. міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва в Facebook.

"Щодо гучних звуків, які сьогодні були чутні в Запоріжжі. За попередньою інформацією, це була робота ворожої ствольної артилерії по декількох населених пунктах Запорізького району", - розповів Куртєв.

При цьому він зазначив, що в місті зараз все спокійно і надзвичайних ситуацій не спостерігалося.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що війська Росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. В одному з сіл регіону пошкоджено житлові будинки.

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