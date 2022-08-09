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Оккупанты утром обстреляли Николаев и область: Ким рассказал о последствиях

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Николаев, Вторник 09 августа 2022 09:36
Оккупанты утром обстреляли Николаев и область: Ким рассказал о последствиях Фото: оккупанты утром обстреляли Николаев и область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Войска России в ночь на 9 августа снова нанесли ракетные удары по Николаеву и области. В одном из сел региона повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, сегодня около 07:00 враг обстрелял окрестности города Николаева. Предварительно, обошлось без жертв.

Также утром под обстрелами был населенный пункт Лиманы в Николаевском районе. Оккупанты ударили по окрестностям села.

Около трех часов ночи вражеские войска обстреляли пгт Березнеговатое в Баштанском районе. В результате ударов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и повреждениях сейчас уточняется.

Напомним, во время затяжного комендантского часа в Николаеве интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города уменьшилась.

Как отмечал Виталий Ким, во время двухдневного комендатского часа правоохранительные органы зарегистрировали 20 производств.

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Российская Федерация Николаев
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