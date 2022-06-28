UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС и прилегающие населенные пункты

Фото: россияне обстреляли Криворожскую ТЭС (ДТЭК)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 июня, российские военные совершили артиллерийский обстрел Криворожской ТЭС и прилегающих населенных пунктов. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По его словам, сегодня днем россияне обстреливали Криворожский район. Атака была в частности направлена на Криворожскую ТЭС. Сейчас специалисты устанавливают последствия обстрелов.

Также россияне атаковали населенные пункты Зеленодольск и Великая Костромка.

"Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги", - рассказал Лукашук.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска якобы планируют подорвать Криворожскую ТЭС и обвинить в этом россиян.

Также мы писали, что сегодня российские войска выпустили шесть ракет по Днепропетровской области. От атаки россиян пострадал Днепр и Синельниковский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогДнепропетровская областьВойна России против Украины