Росіяни обстріляли Криворізьку ТЕС та прилеглі населені пункти

Сьогодні, 28 червня, російські військові здійснили артилерійський обстріл Криворізької ТЕС та прилеглих населених пунктів. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука .

"Є один постраждалий чоловік, який отримав осколкові поранення ноги", - розповів Лукашук.

Також росіяни атакували населені пункти Зеленодольськ та Велика Кострома.

За його словами, сьогодні вдень росіяни обстрілювали Криворізький район. Атака була, зокрема, націлена на Криворізьку ТЕС. Наразі фахівці встановлюють наслідки обстрілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська випустили шість ракет по Дніпропетровській області. Від атаки росіян постраждав Дніпро та Синельниківський район.

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