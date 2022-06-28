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Росіяни обстріляли Криворізьку ТЕС та прилеглі населені пункти

Фото: росіяни обстріляли Криворізьку ТЕС (ДПЕК)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 червня, російські військові здійснили артилерійський обстріл Криворізької ТЕС та прилеглих населених пунктів. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.

За його словами, сьогодні вдень росіяни обстрілювали Криворізький район. Атака була, зокрема, націлена на Криворізьку ТЕС. Наразі фахівці встановлюють наслідки обстрілів.

Також росіяни атакували населені пункти Зеленодольськ та Велика Кострома.

"Є один постраждалий чоловік, який отримав осколкові поранення ноги", - розповів Лукашук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська випустили шість ракет по Дніпропетровській області. Від атаки росіян постраждав Дніпро та Синельниківський район.

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Кривий РігДніпропетровська областьВійна Росії проти України