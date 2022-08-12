Россияне обстреляли Криворожский район из РСЗО: было 8 прилетов

Россияне вечером 12 августа обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.
Россияне совершили атаку около 18:00. Они обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины, а также село Первое Мая в Апостоловской территориальной общине. Там было зафиксировано 8 прилетов. Пострадавших в результате атаки нет.
В других районах Днепропетровской области в течение дня было тихо.
Напомним, недавно россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Пострадали три человека.
10 августа оккупанты дважды обстреливали из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек, еще 13 - пострадали.
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