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Россияне снова обстреляли Кременчугский НПЗ. Прилетело четыре ракеты

Фото: ракетные удары в Полтавской области (dsns)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщают о взрывах в Полтавском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия", - сообщил Лунин.

Информацию о взрывах в Полтавском районе также подтвердил мэр Полтавы Александр Мамай.

Напомним, в результате ракетного удара по Кременчугу 24 апреля пострадали местные теплоэлектроцентраль и нефтеперерабатывающий завод. Также известно об одном погибшем.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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