Россияне снова обстреляли Кременчугский НПЗ. Прилетело четыре ракеты

Россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщают о взрывах в Полтавском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина .

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия", - сообщил Лунин.

Информацию о взрывах в Полтавском районе также подтвердил мэр Полтавы Александр Мамай.