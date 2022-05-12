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Росіяни знову обстріляли Кременчуцький НПЗ. Прилетіло чотири ракети

Фото: ракетні удари у Полтавській області (dsns)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомляють про вибухи у Полтавському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття", - повідомив Лунін.

Інформацію про вибухи у Полтавському районі також підтвердив мер Полтави Олександр Мамай.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Кременчуку 24 квітня постраждали місцеві теплоелектроцентраль і нафтопереробний завод. Також відомо про одного загиблого.

11 травня ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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