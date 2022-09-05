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Россияне обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие среди гражданских

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Понедельник 05 сентября 2022 14:02
Россияне обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие среди гражданских Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли артиллерийский удар по Золочеву Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

В результате обстрела погибли 39-летний и 52-летний мужчины.

Другие подробности вражеского удара пока что не уточняются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 4 сентября, в Киевском районе Харькова в результате обстрела произошел масштабный пожар в ресторанном комплексе. В городе прогремели взрывы во время тревоги.

Также россияне накануне ударили ракетой по Харькову из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. В результате шесть человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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