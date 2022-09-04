Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые

Российские оккупанты обстреляли Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

Кроме того, из-за обстрелов поселка Андреевка в Изюмском районе трое человек получили ранения. Их госпитализировали в больничные учреждения Харьковской области.

Сообщается, что российский снаряд попал в дом 50-летней местной жительницы в селе Одноробовка Золочевского общины. Она погибла.

Напомним, в результате ночного обстрела оккупантов Киевского района Харькова произошел масштабный пожар на территории ресторанного комплекса.

Кроме того, вчера россияне ударили ракетой по Харькову из ЗРК С-300. А из-за обстрелов области ранения получили шесть человек.

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