UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Харьковскую область: есть жертва и раненые

Фото: россияне обстреляли Харьковскую область (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Богодуховский район Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Утром, около 7:30, оккупанты обстреляли Барановку. Из-за обстрела погибла 50-летняя женщина и получил ранения 28-летний мужчина.

Также около 12:30 россияне обстреляли Золочев. В результате атаки получил ранение 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Повреждены два жилых дома.

По предварительным данным, захватчики использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Харьковской области.

Прокуратура начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

Как сообщалось ранее, ночью россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.

Вноча украинские военные сбили две российские крылатые ракеты "Калибр" в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков