Россияне обстреляли Харьковскую область: есть жертва и раненые

Российские оккупанты обстреляли Богодуховский район Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Утром, около 7:30, оккупанты обстреляли Барановку. Из-за обстрела погибла 50-летняя женщина и получил ранения 28-летний мужчина.
Также около 12:30 россияне обстреляли Золочев. В результате атаки получил ранение 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Повреждены два жилых дома.
По предварительным данным, захватчики использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Харьковской области.
Прокуратура начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).
Как сообщалось ранее, ночью россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.
Вноча украинские военные сбили две российские крылатые ракеты "Калибр" в Харьковской области.
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