Россияне обстреляли Харьков и область: есть жертва

Чиновник отметил, что захватчики, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население.

Синегубов проинформировал, что россияне наносят удары по Харькову из РСЗО. По его словам, зафиксировано попадание в Салтовском районе.

Кроме этого, глава ОВА рассказал, что под обстрелами оккупантов оказалась Чугуевщина. В результате атак врага погибла женщина.

"Максимально находитесь в укрытиях", - добавил чиновник.

Обновлено 23:31

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов указал, что россияне ударили по Киевскому району города.

"Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушены несколько домовладений. Пожаров нет", - подчеркнул он.