Росіяни обстріляли Харків та область: є жертва

Посадовець зазначив, що загарбники, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення.

Синєгубов поінформував, що росіяни завдають ударів по Харкову з РСЗВ. За його словами, зафіксовано влучання у Салтівському районі.

Окрім цього, глава ОВА розповів, що під обстрілами окупантів опинилася Чугуївщина. Внаслідок атак ворога загинула жінка.

"Максимально перебувайте в укриттях", - додав посадовець.

Оновлено 23:31

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов вказав, що росіяни вдарили по Київському району міста.

"Попадання у приватний сектор. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає", - підкреслив він.