Росіяни обстріляли Харків та область: є жертва

Російські окупанти ввечері 8 вересня завдали ударів по Харкову та області. Унаслідок обстрілів ворога загинула місцева мешканка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Посадовець зазначив, що загарбники, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення.
Синєгубов поінформував, що росіяни завдають ударів по Харкову з РСЗВ. За його словами, зафіксовано влучання у Салтівському районі.
Окрім цього, глава ОВА розповів, що під обстрілами окупантів опинилася Чугуївщина. Внаслідок атак ворога загинула жінка.
"Максимально перебувайте в укриттях", - додав посадовець.
Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов вказав, що росіяни вдарили по Київському району міста.
"Попадання у приватний сектор. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає", - підкреслив він.
Нагадаємо, окупанти пошкодили та зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків у Харківській області.
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