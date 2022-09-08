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Росіяни обстріляли Харків та область: є жертва

Фото: Росіяни обстріляли Харків та область (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 8 вересня завдали ударів по Харкову та області. Унаслідок обстрілів ворога загинула місцева мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Посадовець зазначив, що загарбники, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення.

Синєгубов поінформував, що росіяни завдають ударів по Харкову з РСЗВ. За його словами, зафіксовано влучання у Салтівському районі.

Окрім цього, глава ОВА розповів, що під обстрілами окупантів опинилася Чугуївщина. Внаслідок атак ворога загинула жінка.

"Максимально перебувайте в укриттях", - додав посадовець.

Оновлено 23:31

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов вказав, що росіяни вдарили по Київському району міста.

"Попадання у приватний сектор. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає", - підкреслив він.

Нагадаємо, окупанти пошкодили та зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків у Харківській області.

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ХарківВійна Росії проти України