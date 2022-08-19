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Россияне обстреляли две общины Сумской области: было 70 прилетов

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Сумская область, Пятница 19 августа 2022 23:15
Россияне обстреляли две общины Сумской области: было 70 прилетов Фото: россияне обстреляли две общины Сумской области (tsn.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты пять раз открывали огонь по Краснопольской и Шалыгинской общине в Сумской области. Всего зафиксировано более 70 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Оккупанты обстреляли Краснопольскую общину из минометов. Атака осуществлялась по окрестностям села Грабовское в 19:40 - зафиксировано 7 прилетов.

До Шалыгинской общине в 16:30 россияне ударили из ствольной артиллерии с территории РФ - было 24 прилета. Около 18:00 общину накрыли реактивной артиллерией - было 40 прилетов.

По предварительным данным, обошлось без потерь среди жителей, разрушения выясняются.

Напомним, 18 августа оккупанты 7 раз открывали огонь по Сумской области, была повреждена школа.

17 августа захватчики обстреляли восемь общин в Сумской области.

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Сумская область
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