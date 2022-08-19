Россияне обстреляли две общины Сумской области: было 70 прилетов

Оккупанты пять раз открывали огонь по Краснопольской и Шалыгинской общине в Сумской области. Всего зафиксировано более 70 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.