Росіяни обстріляли дві громади Сумської області: було 70 прильотів

Окупанти п'ять разів відкривали вогонь по Краснопільській та Шалигинській громаді в Сумській області. Всього зафіксовано понад 70 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.