Россияне обстреляли Сумскую область: было почти 100 прилетов
Фото: Россияне обстреляли Сумскую область и повредили частные дома (t.me/Zhyvytskyy)
Российские войска 7 раз открывали огонь по Сумской области. Всего было почти 100 прилетов, в результате чего повреждена школа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Живицкий сообщил, что россияне обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин.
По Белопольской общине стреляли из артиллерии и минометов и повредили здание школы и нежилой дом.
Миропольскую общину также обстреливали из минометов и повредили гражданскую инфраструктуру.
Напомним, что вчера российская армия обстреляла 8 громад в Сумской области.
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