Россияне обстреляли Сумскую область: было почти 100 прилетов

Российские войска 7 раз открывали огонь по Сумской области. Всего было почти 100 прилетов, в результате чего повреждена школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Живицкий сообщил, что россияне обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин. По Белопольской общине стреляли из артиллерии и минометов и повредили здание школы и нежилой дом. Миропольскую общину также обстреливали из минометов и повредили гражданскую инфраструктуру.