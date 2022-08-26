ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть пострадавшая

Новина українською →
Днепропетровская область, Пятница 26 августа 2022 17:52
Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть пострадавшая Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" (военТВ)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты четыре раза обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области в течение 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Отмечается, что оккупанты совершили атаки по Зеленодольску и Большой Костромке из "Ураганов".

В результате обстрела ранения получила 63-летняя женщина. Ей оказали помощь, сейчас она лечится дома.

Также разрушениям подверглись жилища и производственные здания предприятия.

Россияне также обстреляли Никопольский район. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, сегодня ночью россияне девять раз обстреляли Днепропетровскую область. Они нанесли удары по Никопольском, Синельниковском и Криворожском районах.

Ночью 5 августа оккупанты обстреляли Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский районы Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать