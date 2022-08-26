Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є постраждала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

Також руйнувань зазнали житла та виробничі будівля підприємства.

Внаслідок обстрілу поранення отримала 63-річна жінка. Їй надали допомогу, наразі вона лікується вдома.

Зазначається, що окупанти здійснили атаки по Зеленодольську та Великій Костромці з "Ураганів".

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни дев'ять разів обстріляли Дніпропетровську область. Вони завдали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах.

Вночі 5 серпня окупанти обстріляли Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський райони Дніпропетровської області.

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