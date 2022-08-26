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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є постраждала

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Дніпропетровська область, П'ятниця 26 серпня 2022 17:52
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є постраждала Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області протягом 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Зазначається, що окупанти здійснили атаки по Зеленодольську та Великій Костромці з "Ураганів".

Внаслідок обстрілу поранення отримала 63-річна жінка. Їй надали допомогу, наразі вона лікується вдома.

Також руйнувань зазнали житла та виробничі будівля підприємства.

Росіяни також обстріляли Нікопольський район. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни дев'ять разів обстріляли Дніпропетровську область. Вони завдали ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах.

Вночі 5 серпня окупанти обстріляли Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський райони Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область
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