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Оккупанты днем ударили по Днепропетровской области "Ураганами" и дронами-камикадзе

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Днепр, Вторник 23 августа 2022 20:35
Оккупанты днем ударили по Днепропетровской области "Ураганами" и дронами-камикадзе Фото: оккупанты ударили по Днепропетровской области "Ураганами" и дронами-камикадзе (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты днем 23 августа обстреляли два района Днепропетровской области – Криворожский и Никопольский - из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По селу Марьянское Криворожского района войска РФ ударили из «Ураганов». Ранение получил 60-летний мужчина, его госпитализировали. В селе горели несколько жилых домов, хозяйственные постройки, также загорелась сухая трава. Пожары ликвидированы.

Никополь подвергся ударам дважды: из ствольной артиллерии и "Градов". Кроме этого, враг применил три дрона-камикадзе. В городе произошли пожары в частном секторе, в результате чего повреждены жилые дома, газопровод, водно-спортивный комплекс. Пять летних домов для отдыха разрушены.

Напомним, ночью 22 августа россияне обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате атаки есть раненые.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области запретили любые массовые мероприятия 23 и 24 августа ради безопасности жителей. Украинцев также призывают работать удаленно в эти дни.

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