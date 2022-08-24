Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: під завалами опинилися двоє дітей

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область 24 серпня. Ворожа ракета потрапила у приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Зазначається, що загарбники обстріляли Синельниківський район близько 15:00. Російська ракета влучила у приватний будинок. Внаслідок обстрілу двоє дітей опинилися під завалами. Рятувальники евакуювали їх, вони вижили.