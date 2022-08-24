Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: під завалами опинилися двоє дітей
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область 24 серпня. Ворожа ракета потрапила у приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Зазначається, що загарбники обстріляли Синельниківський район близько 15:00. Російська ракета влучила у приватний будинок.
Внаслідок обстрілу двоє дітей опинилися під завалами. Рятувальники евакуювали їх, вони вижили.
Нагадаємо, вночі 24 серпня російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є постраждалі.
Вчора вдень загарбники обстріляли Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровської області з "Ураганів" і ствольної артилерії.
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