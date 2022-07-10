Россияне обстреляли Днепропетровскую область: попали в дом

Российские военные днем воскресенья, 10 июля, обстреляли из РСЗО Великомихайловскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.
"Агрессор ударил с РСЗО по Великомихайловской общине. Во дворе частного дома произошел пожар, который уже потушен", - говорится в сообщении.
Как добавляют в ОВА, обошлось без пострадавших.
Спасатели просят жителей не перемещаться по деревне, пока не обследуют территорию.
"Там могут остаться опасные кассетные элементы", – предупреждают в пресс-службе ГСЧС региона.
Как сообщалось, вчера утром российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилую застройку Ингулецкого района. Вследствие чего погибли два человека.
Напомним, в среду, 6 июля, вечером оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области при помощи кассетных снарядов. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.
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