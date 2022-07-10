Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: влучили в будинок

Російські військові вдень неділі, 10 липня, обстріляли з РСЗВ Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.
"Агресор ударив з РСЗВ по Великомихайлівській громаді. На подвір’ї приватного будинку сталася пожежа, яку вже загасили", - йдеться в повідомленні.
Як додають в ОВА, обійшлося без постраждалих.
Рятувальники просять жителів не переміщуватися по селу, доки не обстежать територію.
"Там можуть залишитися небезпечні касетні елементи", - попереджають в прес-службі ДСНС регіону.
Як повідомлялося, вчора вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району. Внаслідок чого загинули двоє людей.
Нагадаємо, у середу, 6 липня, ввечері окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області за допомогою касетних снарядів. Внаслідок атаки троє мирних жителів отримали поранення.
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