Россияне обстреляли четыре пограничные общины Сумской области

Юнаковская община: с 12:30 оккупанты вели атаку из минометов - было 7 прилетов. В результате обстрелов повреждения получили частная хозяйственная постройка, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО "Искра". Также россияне обстреливали общину из САУ - было 10 прилетов. После 13:00 россияне били из артиллерии и минометов.
Хотинская община: в 12:43 оккупанты стреляли из ствольной артиллерии - было 12 прилетов.
Білопільська община: с 13:25 были очереди из автомата Калашникова, пулемета Калашникова и взрывы гранат у государственной границы. А с 17:50 россияне обстреляли общину из артиллерии - зафиксировано 16 прилетов. Кроме того, с 18:25 произошел минометный обстрел - всего было 24 прилета в разных населенных пунктах.
Эсманская община: с 18:20 оккупанты били из минометов - был 31 прилет.