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Росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Фото: росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти здійснили 11 обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області. Загалом було понад 110 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

  • Юнаківська громада: з 12:30 окупанти вели атаку з мінометів - було 7 прильотів. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватна господарча споруда, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ "Іскра". Також росіяни обстрілювали громаду з САУ - було 10 прильотів. Після 13:00 росіяни гатили з артилерії і мінометів.
  • Хотінська громада: о 12:43 окупанти стріляли зі ствольної артилерії - було 12 прильотів.
  • Білопільська громада: з 13:25 були черги з автомата Калашникова, кулемета Калашникова та вибухи гранат біля державного кордону. А з 17:50 росіяни обстріляли громаду з артилерії - зафіксовано 16 прильотів. Крім того, з 18:25 відбувся мінометний обстріл - всього було 24 прильоти у різних населених пунктах.
  • Есманська громада: з 18:20 окупанти гатили з мінометів - був 31 прильот.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

13 серпня окупанти здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.

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Сумская область