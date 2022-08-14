Россияне обстреляли четыре пограничные общины Сумской области
Фото: россияне обстреляли четыре приграничных общины Сумской области (Getty Images)
Российские оккупанты совершили 11 обстрелов четырех приграничных общин Сумской области. Всего было более 110 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
- Юнаковская община: с 12:30 оккупанты вели атаку из минометов - было 7 прилетов. В результате обстрелов повреждения получили частная хозяйственная постройка, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО "Искра". Также россияне обстреливали общину из САУ - было 10 прилетов. После 13:00 россияне били из артиллерии и минометов.
- Хотинская община: в 12:43 оккупанты стреляли из ствольной артиллерии - было 12 прилетов.
- Білопільська община: с 13:25 были очереди из автомата Калашникова, пулемета Калашникова и взрывы гранат у государственной границы. А с 17:50 россияне обстреляли общину из артиллерии - зафиксировано 16 прилетов. Кроме того, с 18:25 произошел минометный обстрел - всего было 24 прилета в разных населенных пунктах.
- Эсманская община: с 18:20 оккупанты били из минометов - был 31 прилет.
Напомним, сегодня россияне ударили по Черниговской и Сумской областях. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры.
13 августа оккупанты совершили 15 обстрелов восьми приграничных общин Сумской области.
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