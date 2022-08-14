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Россияне обстреляли четыре пограничные общины Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Воскресенье 14 августа 2022 22:26
Россияне обстреляли четыре пограничные общины Сумской области Фото: россияне обстреляли четыре приграничных общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты совершили 11 обстрелов четырех приграничных общин Сумской области. Всего было более 110 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

  • Юнаковская община: с 12:30 оккупанты вели атаку из минометов - было 7 прилетов. В результате обстрелов повреждения получили частная хозяйственная постройка, окна частного дома и крыша зернохранилища ЧАО "Искра". Также россияне обстреливали общину из САУ - было 10 прилетов. После 13:00 россияне били из артиллерии и минометов.
  • Хотинская община: в 12:43 оккупанты стреляли из ствольной артиллерии - было 12 прилетов.
  • Білопільська община: с 13:25 были очереди из автомата Калашникова, пулемета Калашникова и взрывы гранат у государственной границы. А с 17:50 россияне обстреляли общину из артиллерии - зафиксировано 16 прилетов. Кроме того, с 18:25 произошел минометный обстрел - всего было 24 прилета в разных населенных пунктах.
  • Эсманская община: с 18:20 оккупанты били из минометов - был 31 прилет.

Напомним, сегодня россияне ударили по Черниговской и Сумской областях. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры.

13 августа оккупанты совершили 15 обстрелов восьми приграничных общин Сумской области.

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