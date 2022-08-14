Россияне обстреляли четыре пограничные общины Сумской области

Российские оккупанты совершили 11 обстрелов четырех приграничных общин Сумской области. Всего было более 110 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Напомним, сегодня россияне ударили по Черниговской и Сумской областях. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры.

13 августа оккупанты совершили 15 обстрелов восьми приграничных общин Сумской области.

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