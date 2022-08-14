Росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області
Фото: росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області (Getty Images)
Російські окупанти здійснили 11 обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області. Загалом було понад 110 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
- Юнаківська громада: з 12:30 окупанти вели атаку з мінометів - було 7 прильотів. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватна господарча споруда, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ "Іскра". Також росіяни обстрілювали громаду з САУ - було 10 прильотів. Після 13:00 росіяни гатили з артилерії і мінометів.
- Хотінська громада: о 12:43 окупанти стріляли зі ствольної артилерії - було 12 прильотів.
- Білопільська громада: з 13:25 були черги з автомата Калашникова, кулемета Калашникова та вибухи гранат біля державного кордону. А з 17:50 росіяни обстріляли громаду з артилерії - зафіксовано 16 прильотів. Крім того, з 18:25 відбувся мінометний обстріл - всього було 24 прильоти у різних населених пунктах.
- Есманська громада: з 18:20 окупанти гатили з мінометів - був 31 прильот.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.
13 серпня окупанти здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.
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