ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 14 серпня 2022 22:26
Росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області Фото: росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти здійснили 11 обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області. Загалом було понад 110 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

  • Юнаківська громада: з 12:30 окупанти вели атаку з мінометів - було 7 прильотів. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватна господарча споруда, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ "Іскра". Також росіяни обстрілювали громаду з САУ - було 10 прильотів. Після 13:00 росіяни гатили з артилерії і мінометів.
  • Хотінська громада: о 12:43 окупанти стріляли зі ствольної артилерії - було 12 прильотів.
  • Білопільська громада: з 13:25 були черги з автомата Калашникова, кулемета Калашникова та вибухи гранат біля державного кордону. А з 17:50 росіяни обстріляли громаду з артилерії - зафіксовано 16 прильотів. Крім того, з 18:25 відбувся мінометний обстріл - всього було 24 прильоти у різних населених пунктах.
  • Есманська громада: з 18:20 окупанти гатили з мінометів - був 31 прильот.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

13 серпня окупанти здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей