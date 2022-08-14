Росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

13 серпня окупанти здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.

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