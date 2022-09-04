Россияне обстреляли четыре общины Сумской области: повреждена ЛЭП

Российские оккупанты обстреляли северные общины Сумской области. Всего зафиксировано почти 40 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Зноб-Новгородская община около 10:00 было 15 прилетов, вероятно, из 120 мм миномета. Повреждена линия электропередач. Шалыгинская община: после 14:00 было 10 прилетов с миномета, обстрел продолжился ближе к 19:00, было 14 взрывов. Середина-Будская община: с 16:00 зафиксировано 4 прилеты, вероятно, из миномета 120 мм. Эсманская община: с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов. К счастью, обошлось без жертв среди населения.