Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: пошкоджено ЛЕП
Російські окупанти обстріляли північні громади Сумської області. Загалом зафіксовано майже 40 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Зноб-Новгородська громада: близько 10:00 було 15 прильотів, ймовірно, з 120 мм міномета. Пошкоджено лінію електропередач.
Шалигинська громада: після 14:00 було 10 прильотів з міномету, обстріл продовжився ближче до 19:00, було 14 вибухів.
Середино-Будська громада: з 16:00 зафіксовано 4 прильоти, імовірно, з міномету 120 мм.
Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів.
На щастя, обійшлося без жертв серед населення.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли дві громади Сумської області.
Окрім того, 2 вересня внаслідок ворожого обстрілу Сумської області загорівся ліс, вогонь перекинувся на позиції росіян.
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