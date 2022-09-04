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Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: пошкоджено ЛЕП

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Сумська область, Неділя 04 вересня 2022 22:07
Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: пошкоджено ЛЕП Фото: внаслідок обстрілу Сумської області пошкоджено ЛЕП (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли північні громади Сумської області. Загалом зафіксовано майже 40 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Зноб-Новгородська громада: близько 10:00 було 15 прильотів, ймовірно, з 120 мм міномета. Пошкоджено лінію електропередач.

Шалигинська громада: після 14:00 було 10 прильотів з міномету, обстріл продовжився ближче до 19:00, було 14 вибухів.

Середино-Будська громада: з 16:00 зафіксовано 4 прильоти, імовірно, з міномету 120 мм.

Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів.

На щастя, обійшлося без жертв серед населення.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли дві громади Сумської області.

Окрім того, 2 вересня внаслідок ворожого обстрілу Сумської області загорівся ліс, вогонь перекинувся на позиції росіян.

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