Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области: в ОВА раскрыли детали
В субботу, 20 августа, россияне обстреляли четыре громады Сумской области, было зафиксировано около 40 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его данным, Буринскую и Зноб-Новгородскую громады россияне обстреливали при помощи артиллерии. В каждой из громад было зафиксировано по 8 прилетов.
При этом по Белопольской громаде противник ударил из минометов, было выпущено около 16 мин.
По Хотинской громаде также зафиксировали 10 выстрелов россиян из крупнокалиберного пулемета.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска 20 августа днем нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вознесенске Николаевской области.
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