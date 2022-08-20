Оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области: в ОВА раскрыли детали

В субботу, 20 августа, россияне обстреляли четыре громады Сумской области, было зафиксировано около 40 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его данным, Буринскую и Зноб-Новгородскую громады россияне обстреливали при помощи артиллерии. В каждой из громад было зафиксировано по 8 прилетов.

При этом по Белопольской громаде противник ударил из минометов, было выпущено около 16 мин.

По Хотинской громаде также зафиксировали 10 выстрелов россиян из крупнокалиберного пулемета.