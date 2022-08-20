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Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області: в ОВА розкрили деталі

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Сумська область, Субота 20 серпня 2022 22:44
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області: в ОВА розкрили деталі Ілюстративне фото: росіяни обстріляли чотири громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 20 серпня, росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, було зафіксовано близько 40 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його даними, Буринську і Зноб-Новгородську громади росіяни обстрілювали за допомогою артилерії. У кожній з громад було зафіксовано по 8 прильотів.

При цьому по Білопільській громаді противник вдарив з мінометів, було випущено близько 16 мін.

По Хотинській громаді також зафіксували 10 пострілів росіян з крупнокаліберного кулемета.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська 20 серпня вдень завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Вознесенську Миколаївської області.

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