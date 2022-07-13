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Россияне обстреляли четыре громады Сумской области: названы последствия

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Войска РФ в течении дня обстреляли четыре громады Сумской области. В частности, оккупантами были атакованы села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, в полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из РСЗО, было зафиксировано 20 "прилетов". При этом атаки россиян не закончились, через час - еще 20 "прилетов".

Живицкий добавил, что днем россияне также обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады из минометов.

Глава Сумской ОВА подчеркнул, что в результате сегодняшних атак пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее стало известно, что к утру среды, 13 июля, российские военные нанесли 28 ударов по населенным пунктам Николаевской области.

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