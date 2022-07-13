Россияне обстреляли четыре громады Сумской области: названы последствия

По его словам, в полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из РСЗО, было зафиксировано 20 "прилетов". При этом атаки россиян не закончились, через час - еще 20 "прилетов".

Живицкий добавил, что днем россияне также обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады из минометов.

Глава Сумской ОВА подчеркнул, что в результате сегодняшних атак пострадавших и разрушений нет.