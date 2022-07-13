Обстрел Николаевской области: РФ нанесла 28 ударов, 5 погибших
К утру среды, 13 июля, российские военные нанесли 28 ударов по населенным пунктам Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"По состоянию на утро враг нанес 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам. В результате была повреждена больница и жилые дома", - рассказал он.
По его словам, что также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак погиб один человек, а еще 34 получили ранения.
Напомним, вчера в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов - ракета попала в котельную.
Добавим, вчера российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева выпустили по городу 19 ракет.
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