Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: названо наслідки

За його словами, опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з РСЗВ, там було зафіксовано 20 "прильотів". При цьому атаки росіян не закінчилися, через годину - ще 20 "прильотів".

Живицький додав, що вдень росіяни також обстріляли Краснопільську і Шалигінську громади з мінометів.

Голова Сумської ОВА підкреслив, що в результаті сьогоднішніх атак постраждалих і руйнувань немає.