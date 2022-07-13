RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: названо наслідки

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Війська РФ протягом дня обстріляли чотири громади Сумської області. Зокрема, окупантами були атаковані села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з РСЗВ, там було зафіксовано 20 "прильотів". При цьому атаки росіян не закінчилися, через годину - ще 20 "прильотів".

Живицький додав, що вдень росіяни також обстріляли Краснопільську і Шалигінську громади з мінометів.

Голова Сумської ОВА підкреслив, що в результаті сьогоднішніх атак постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на ранок середи, 13 липня, російські військові завдали 28 ударів по населених пунктах Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьракетный ударВійна Росії проти України