Россияне обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины, - Энергоатом

Российские оккупанты производят артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС для разрушения инфраструктуры станции, повреждения всех линий электропередач и обесточивания юга Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энергоатома.
Отмечается, что такими действиями россияне перешли к сценарию разрушений, создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому, по мнению Энергоатома, обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся.
"Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации. Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения", - настаивают в Энергоатоме.
Отмечается, что если этого не сделать сейчас, РФ реализует свой план по превращению ЗАЭС в "военную базу ядерных террористов".
"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - заявляют в предприятии.
Отмечается, что в план РФ, кроме разрушения инфраструктуры ЗАЭС, входит дальнейшее полное обесточивание станции с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.
Обстоятельства значительно усложняет размещение оккупантами своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машиных залах энергоблоков №1 и №2, что является по сути минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами. Также не стоит забывать о минировании береговой линии ЗАЭС за линией пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.
"Вскоре это все с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой почувствует не только Украина, но и вся Европа", - заявляет Энергоатом.
Предприятие в очередной раз призывает ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество осуществить все возможные меры для направления миссии безопасности на ЗАЭС с последующей ее демилитаризацией и выводом вооруженных военных со станции и всей прилегающей территории, в том числе и из города Энергодар.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".
ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
МАГАТЭ заявило, что вчерашний обстрел россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.
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