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Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знеструмити південь України, - Енергоатом

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Запорізька область, Субота 06 серпня 2022 20:53
Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знеструмити південь України, - Енергоатом Фото: росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знеструмити південь України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з артилерії для руйнування інфраструктури станції, пошкодження усіх ліній електропередач та знеструмлення півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Енергоатома.

Зазначається, що такими діями росіяни перейшли до сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому, на думку Енергоатома, обстріли станції, з високою ймовірністю, продовжаться.

"Завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації. Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об’єкту, яким вона була до російського вторгнення", - наполягають в Енергоатомі.

Наголошується, що якщо цього не зробити зараз, РФ реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на "військову базу ядерних терористів".

"Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України", - заявляють в підприємстві.

Зазначається, що у план РФ, окрім руйнування інфраструктури ЗАЕС, входить подальше повне знеструмлення станції із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока.

Обставини значно ускладнює розміщення окупантами своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2, що є по суті мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами. Також не варто забувати про мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища.

"Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа", - заявляє Енергоатом.

Підприємство вчергове закликає ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту здійснити усі можливі заходи для направлення безпекової місії на ЗАЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних військових зі станції й усієї прилеглої території, зокрема і з міста Енергодар.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".

ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

МАГАТЕ заявило, що вчорашній обстріл росіянами АЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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