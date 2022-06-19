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Россияне обманули коллаборантов, получивших паспорта РФ: что с ними не так

Фото: коллаборанты получили паспорта РФ без прописки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Коллаборанты в Мелитополе получают паспорта Российской Федерации без прописки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

В Мелитополе выдача паспортов РФ началась 12 июня, в день России.

Выяснилось, что в таких "документах" отсутствует прописка. Владельцы данных паспортов не смогут доказать свою принадлежность к определенному региону.

Отмечается, что такие паспорта не могут быть признаны ни Украиной, ни Россией, а также не дадут владельцам никаких обещанных Москвой дивидендов.

Напомним, оккупанты хотят ввести смертную казнь в Мелитополе.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские военные сами устроили взрыв во время "празднования" дня России в городе.

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