Колаборанти в Мелітополі отримують паспорти Російської Федерації без прописки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Мелітополь.
У Мелітополі видача паспортів РФ почалася 12 червня, в день Росії.
З'ясувалося, що в таких "документах" відсутня прописка. Власники даних паспортів не зможуть довести свою приналежність до певного регіону.
Відзначається, що такі паспорти не можуть бути визнані ні Україною, ні Росією, а також не дадуть власникам ніяких обіцяних Москвою дивідендів.
Нагадаємо, окупанти хочуть ввести смертну кару в Мелітополі.
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські військові самі влаштували вибух під час" святкування " дня Росії в місті.