RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обдурили колаборантів, які отримали паспорти РФ: що з ними не так

Фото: колаборанти отримали паспорти РФ без прописки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колаборанти в Мелітополі отримують паспорти Російської Федерації без прописки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Мелітополь.

У Мелітополі видача паспортів РФ почалася 12 червня, в день Росії.

З'ясувалося, що в таких "документах" відсутня прописка. Власники даних паспортів не зможуть довести свою приналежність до певного регіону.

Відзначається, що такі паспорти не можуть бути визнані ні Україною, ні Росією, а також не дадуть власникам ніяких обіцяних Москвою дивідендів.

Нагадаємо, окупанти хочуть ввести смертну кару в Мелітополі.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські військові самі влаштували вибух під час" святкування " дня Росії в місті.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВійна Росії проти України