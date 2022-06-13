Оккупанты сами устроили взрыв во время "празднования" дня России в Мелитополе, - мэр

Российские захватчики решили испортить "празднование" дня России в Мелитополе, поскольку на него пришло крайне мало людей, и сами устроили взрыв у здания так называемого "МВД".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупантам не удалось отпраздновать день России в Мелитополе. Жители города не пришли в парк, где проходило празднования.

Федоров отмечает, что россияне решили испортить "праздник" и устроили взрыв.

"Взрыв произошел в мусорном баке, который был расположен рядом с так называемым "Министерством внутренних дел" рашистської федерации. Вы себе представьте, непосредственно рядом с "министерством", которое хорошо охраняется, круглосуточно охраняется, раздался довольно мощный взрыв именно тогда, когда им это нужно. Никто не смог бы такое сделать", - сказал мэр.

Федоров добавил, что в результате взрыва пострадали как гражданские люди, так и коллаборанты.