Россияне ночью атаковали три района Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали сразу три района Днепропетровской области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Чиновник отметил, что на Днепровский район враг направил две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила.
"Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там занялись производственные здания, склады и оборудование. Огнеборцы пламя уже потушили. Люди не пострадали", - рассказал Резниченко.
По словам главы ОВА, Никопольский район оккупанты накрыли огнем дважды. По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия. Гражданских не задело.
"По Синельниковскому району наутро ударили несколько российских ракет. Повреждены местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава области.
Напомним, российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.
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