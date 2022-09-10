Россияне ночью атаковали три района Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Чиновник отметил, что на Днепровский район враг направил две крылатые ракеты. Одну наша ПВО сбила.

"Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там занялись производственные здания, склады и оборудование. Огнеборцы пламя уже потушили. Люди не пострадали", - рассказал Резниченко.

По словам главы ОВА, Никопольский район оккупанты накрыли огнем дважды. По Никополю и Марганецкой громаде била вражеская тяжелая артиллерия. Гражданских не задело.

"По Синельниковскому району наутро ударили несколько российских ракет. Повреждены местное фермерское хозяйство. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава области.