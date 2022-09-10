Росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровської області: в ОВА розповіли про наслідки

Посадовець зазначив, що на Дніпровський район ворог скерував дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила.

"Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Люди не постраждали", - розповів Резніченко.

За словами глави ОВА, Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Цивільних не зачепило.

"По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав очільник області.