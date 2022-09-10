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Росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровської області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровської області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 10 вересня атакували одразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що на Дніпровський район ворог скерував дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила.

"Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Люди не постраждали", - розповів Резніченко.

За словами глави ОВА, Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Цивільних не зачепило.

"По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав очільник області.

Нагадаємо, російські окупанти вивели три надводні носії "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України