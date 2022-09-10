Опасность ракетных ударов. Россия держит в Черном море три носителя "Калибров"
Российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находится 3 надводных носителя высокоточного оружия суммарным залпом 24 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", - отметили военные.
В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.
"Тщательно проверяйте информацию, относитесь с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, придерживайтесь установленного порядка и доверяйте силам обороны. О подозрительных контактах, предметах, людях безотлагательно информируйте компетентные органы", - добавили наши воины.
Напомним, в Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов.
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