Опасность ракетных ударов. Россия держит в Черном море три носителя "Калибров"

Фото: Россия держит в Черном море три носители "Калибров" (Скриншот с видео)

Российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".