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Россияне нанесли удары по Славянску: пострадал автовокзал (фото)

Фото: оккупанты нанесли удары по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью ударили по Славянску Донецкой области. Враг попал в автовокзал и территории рядом с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Славянска Вадима Ляха.

Фото: оккупанты нанесли удары по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)

"Суббота, 30 июля. Ночью город снова подвергся обстрелу. На этот раз пострадали автовокзал и прилегающие здания. Жертв и раненых, к счастью, нет", - написал Лях.

Отметим, армия РФ продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей, еще 15 человек получили ранения.

Напомним, ночью российские войска ночью выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.

Добавим, также Оккупанты ночью ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район.

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СлавянскДонецкая область