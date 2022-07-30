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Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал (фото)

Фото: окупанти завдали ударів по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі вдарили по Слов'янську Донецької області. Ворог влучив в автовокзал та території поряд з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Слов'янська Вадима Ляха.

Фото: окупанти завдали ударів по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)

"Субота, 30 липня. Вночі місто знову зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал та прилеглі будівлі. Жертв та поранених, на щастя, немає", - написав Лях.

Зазначимо, армія РФ продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За минулу добу окупанти вбили шістьох мирних жителів, ще 15 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, вночі російські війська вночі випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

Додамо, також окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район.

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Слов'янськДонецька область