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Россияне накрыли "Градами" школу в Авдеевке

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Авдеевка, Вторник 21 июня 2022 07:49
Россияне накрыли "Градами" школу в Авдеевке Фото: россияне накрыли "Градами" школу в Авдеевке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты ночью накрыли "Градами" с магниевыми зарядами школу в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В результате обстрела школа N6 уничтожена.

"Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ", - сообщил Кириленко.

Напомним, 20 июня на подконтрольной Украине части Донецкой области из-за действий оккупантов погибли три мирных жителя.

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Донецкая область
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