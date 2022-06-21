Россияне накрыли "Градами" школу в Авдеевке
Фото: россияне накрыли "Градами" школу в Авдеевке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Оккупанты ночью накрыли "Градами" с магниевыми зарядами школу в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
В результате обстрела школа N6 уничтожена.
"Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ", - сообщил Кириленко.
Напомним, 20 июня на подконтрольной Украине части Донецкой области из-за действий оккупантов погибли три мирных жителя.