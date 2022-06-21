Росіяни накрили "Градами" школу в Авдіївці
Фото: росіяни накрили "Градами" школу в Авдіївці (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Окупанти вночі накрили "Градами" з магнієвими зарядами школу в Авдіївці Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
Унаслідок обстрілу школу N6 знищено.
"Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж в Донецькій області окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, 20 червня на підконтрольній Україні частині Донецької області через дії окупантів загинули три мирних жителі..