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Росіяни накрили "Градами" школу в Авдіївці

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Авдіївка, Вівторок 21 червня 2022 07:49
Росіяни накрили "Градами" школу в Авдіївці Фото: росіяни накрили "Градами" школу в Авдіївці (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вночі накрили "Градами" з магнієвими зарядами школу в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

Унаслідок обстрілу школу N6 знищено.

"Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж в Донецькій області окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, 20 червня на підконтрольній Україні частині Донецької області через дії окупантів загинули три мирних жителі..

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Донецька область
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