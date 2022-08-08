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Россияне могут ввести "голосование на дому" на "референдуме" для сбора разведданных, - ISW

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 06:30
Россияне могут ввести "голосование на дому" на "референдуме" для сбора разведданных, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Оккупационные власти могут превратить "поквартирное голосование" на псевдореферендуме в операцию по сбору разведданных, чтобы уничтожить украинскую оппозицию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Отмечается, что также российская оккупационная власть расширяет возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей и делает невозможным любой независимый надзор за ходом "голосования".

Отмена избирательных участков с личным присутствием снимает многие требования к бюрократам для укомплектования этих мест. Россияне вовсю пытались набрать на эти должности людей.

Голосование на дому также ограничивает возможности партизан для нападения.

Напомним, Институт изучения войны сообщал что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.

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